El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, descartó que haya planes para intervenir a EPM.

“No existiría fundamento alguno para que se tome esta decisión”, escribió Gutiérrez en su cuenta en X (antes Twitter). Y agregó: “Sería catastrófico no solamente para Medellín sino también para Colombia”.

He recibido información de que el Gobierno Nacional estaría planeando intervenir a EPM.

No existiría fundamento alguno para que se tome esta decisión que sería catastrófica no solamente para Medellín sino también para Colombia 🇨🇴.

EPM hoy genera entre el 23% de la energía del…

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 19, 2024