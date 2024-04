Este viernes 19 de abril, el alcalde Federico Gutiérrez afirmó a través de su cuenta de X que el presidente Gustavo Petro estaría preparando una intervención a EPM, empresa que genera el 23 % de la energía de Colombia.

(Lea también: Estafadores se hacen pasar por EPM y están ofreciendo empleo en Antioquia a cambio de plata)

“He recibido información de que el Gobierno Nacional estaría planeando intervenir a EPM. No existiría fundamento alguno para que se tome esta decisión que sería catastrófica no solamente para Medellín sino también para Colombia”, trinó ‘Fico’ sobre el supuesto plan del jefe de Estado.

He recibido información de que el Gobierno Nacional estaría planeando intervenir a EPM.

No existiría fundamento alguno para que se tome esta decisión que sería catastrófica no solamente para Medellín sino también para Colombia 🇨🇴.

EPM hoy genera entre el 23% de la energía del…

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 19, 2024