Luego de los recientes sismos registrados en el país y como parte del trabajo de preparación que lidera la Administración con el Dagrd se cumplirá este miércoles 23 de agosto un ejercicio Distrital de evacuación por sismo. La actividad se realizará a las 11:00 a.m. de este miércoles y se espera la participación de diferentes entidades, tanto públicas como privadas, instituciones educativas, unidades residenciales y comunidad en general.

“Desde el Dagrd y el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín estamos atentos para indicarles, guiarlos, educarlos y hacer asesoría técnica en todo lo que respecta a este tipo de ejercicios. Recuerden que ante estos eventos no sobrevive el más fuerte, sino el más preparado”, expresó Laura Duarte, directora del Dagrd.

(Vea también: Viralizan profecía que dice que en Bogotá habrá terremoto un 31 de agosto, ¿de este año?)

El objetivo es evaluar las capacidades en los diferentes sectores frente a este tipo de hechos, revisar rutas de evacuación, señalética, planes de gestión del riesgo, puntos de encuentro, entre otros. Para ello, además, el Distrito dispondrá de toda su capacidad instalada con el Dagrd, sus equipos técnicos y sociales de las subdirecciones de conocimiento y manejo.

Adicionalmente, se activarán tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín en puntos estratégicos de la ciudad como el Centro Administrativo Distrital. Este tipo de ejercicios servirán como preparatorio a un simulacro por sismo que se realizará en el Distrito en el mes de octubre.

Medellín, donde el Metro cambió de horarios, se encuentra en una zona de amenaza intermedia para sismo, lo que se traduce en probabilidades moderadas de ocurrencia de un temblor. En caso de suceder, los impactos estarían relacionados con la calidad de las construcciones.

(Lea también: La peligrosa mafia brasileña a la que pertenecía alias ‘Romario’; tenía un rol clave)

Después de los recientes eventos ocurridos en el país los ciudadanos, el último fue en la mañana del martes en el Meta, se preguntan si Medellín está preparada para un sismo. Lo primero es tratar de despejar qué tan probable es que Medellín enfrente un gran sismo.

Según el profesor Albeiro Rendón, adscrito al Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, desde hace varios años se investiga “que fallas cercanas a Medellín pueden producir algún sismo, y tenemos algunas identificadas en las que se viene trabajando para hacer trabajos específicos, por ejemplo en el occidente de Antioquia, específicamente en la zona entre Santafé de Antioquia, Olaya, Liborina y Sabanalarga hemos encontrado sistemas de fallas asociados al cañón del río Cauca que son potenciales generadores de sismos. Inclusive estudios de los años 70 contratados inicialmente para las centrales hidroeléctricas que se planeaban en la zona, plantearon esa posibilidad”.

Según el investigador, de acuerdo con la información preliminar disponible podría decirse “que hay fallas muy cercanas a Medellín, que podrían generar un sismo. Estamos detrás de los movimientos telúricos que son claves, de saber ¿cuál es la magnitud más probable?, ¿cada cuánto se puede repetir? y ¿cuándo ocurrió el último?, esos tres datos son muy transcendentales”.

(Vea también: Tarde o temprano habrá terremoto en Bogotá, según Servicio Geológico; esto se sabe)

Lo que explica Rendón es que hay “otra falla que intentamos investigar situada en el municipio de San Jerónimo, viene por el corregimiento de san Antonio de Prado y pasa por el túnel de occidente, según estudios geológicos tiene indicios de haberse movido en los últimos 10 mil años. Este dato indica que hay probabilidad de fallas cercanas a Medellín que pueden generar un sismo de gran escala”.

Es que hay que entender que es difícil obtener datos sísmicos de 10 mil años atrás, solo es posible a partir de interpretación de fotografías aéreas e imágenes de satélite en las que se identifican los rasgos o indicios de fallas en el paisaje, así como el comportamiento de los ríos y otros elementos que permiten, con el apoyo de sistemas de información, llegar a la datación.

(Lea también: Intento de atraco en restaurante de Medellín terminó en tiroteo; un cliente se defendió)

El gran problema ante este posible escenario, dice Rendón, es que las normas constructivas de la ciudad no ofrecen garantías. “Con toda seguridad en la ciudad hay muchas edificaciones que por algún motivo aun teniendo el diseño sismo-resistente ajustado a la norma, no fueron construidas siguiendo ese código y no hubo un seguimiento institucional a las obras, nos daremos cuenta lo bien o mal que están cuando ocurra un movimiento telúrico.