El guayabo, mejor llamado resaca en español, es ese malestar general que se presenta en el cuerpo luego de ingerir una cantidad importante de alcohol, el cual se presenta con dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, malestar estomacal, deshidratación y más.

(Ver también: Ojo al dato: conozca los casos en los que no se paga la incapacidad laboral en Colombia)

Estos síntomas suelen durar un solo día y se cura con el consumo de mucha agua, descanso y hasta comidas con alta cantidad de grasa, pero si dura más, tiene que consultar al médico.

Ahora, muchas personas aprovechan esta situación para faltar al trabajo, justificando que se sienten mal y que necesitan de una incapacidad, la cual termina pagando la empresa, y por eso muchas no están de acuerdo, pero las EPS justifican que sí es tomado como una enfermedad valida para que el colaborador se presente en una entidad de salud.

Un trabajador con guayabo podría pedir incapacidad

Según explicó la Nueva EPS en un comunicado de prensa, el guayabo en sí no es una razón para pedir incapacidad, pero los síntomas sí. Es decir, cuando el dolor de cabeza es muy fuerte y le impide desarrollar sus labores dentro de la compañía, el trabajador puede ir a un centro de salud y si allí determinan que debe descansar, le otorgan la incapacidad.

Lee También

Ahora, esto también depende de las políticas de la empresa y lo que esté estipulado dentro del manual de convivencia de la misma, ya que el Código de Trabajo dice que no se puede consumir ni tener estas sustancias dentro del sitio de trabajo, pero no especifica nada con respecto a lo que pasa afuera.

Según una especialista en seguridad y salud en el trabajo consultada por Pulzo, “dentro de la política de prevención de alcohol y drogas del programa de las empresas debe quedar establecido que los trabajadores no pueden llegar en estado de posconsumo o posembriaguez, porque si eso no está en la política, pues lo que dice el Código Sustantivo de Trabajo es que los trabajadores no pueden consumir ni tener ninguna de estas sustancias dentro del sitio de trabajo”.

Y agregó: “Entonces la gente dice y alude que no se lo consumió dentro de la empresa sino en su tiempo libre. Cuando eso pasa, los colaboradores ya saben y van donde el médico argumentando que están enfermos y al profesional no le queda más que incapacitarlo porque no está en las capacidades de desarrollar sus labores“.

Qué trabajos se ven más perjudicados si el colaborador tiene guayabo

Ahora, hay unos puestos que tienen más riesgos que otros y así mismo necesitan todas las capacidades al 100 % del trabajador.

(Ver también: ¿Cómo se pagan las incapacidades?: esto es lo que debe hacer para no afectar el sueldo)

Por ejemplo, no tiene el mismo riesgo la persona que trabaja en un computador que la que trabaja en una obra con alturas muy altas. El tener malestar y no estar al 100 % de las capacidades podría significar un problema mayor en caso de un accidente laboral, por lo que la empresa puede curarse en salud y mandar al trabajador al médico, antes de que ocurra un incidente que podría perjudicar peor a la compañía.