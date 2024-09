Como si llegara una tormenta del más allá, eso fue lo que sintieron muchos en Barranquilla con el vendaval que se registró en la tarde-noche de este lunes 16 de septiembre en esa ciudad y algunos municipios aledaños, donde hubo varios daños con caídas de árboles, afectaciones en redes eléctricas y voladuras de techos.

Cuál fue el saldo por el vendaval en Barranquilla

De hecho, la situación fue tan grave que hasta en un vuelo los pasajeros vivieron momentos de pánico cuando el avión se movió de un lado a otro intentando aterrizar en Barranquilla, donde finalmente pudieron llegar sin contratiempos. El saldo del vendaval fue de un hombre muerto y, al parecer, otras cinco personas heridas, según informó El Tiempo.

“Parecía el fin del mundo”, fueron algunas reacciones de los ciudadanos en redes sociales, quienes mostraron videos de lo que se vivió en la capital del Atlántico.

Qué dijo Max Henríquez sobre el clima de los próximos días en Colombia

Precisamente, en varias ciudades de Colombia, sobre todo en la costa Caribe, se han presentado altísimas temperaturas, superando incluso los 40 grados centígrados; sin embargo, pese a ese panorama, el vendaval registrado en Barranquilla cambiaría lo que se vendría en los próximos días, tal y como lo indicó el famoso meteorólogo Max Henríquez, quien dio un preocupante pronóstico.

“Lo de ayer en Barranquilla no es nuevo, pero sí un evento que ahora es más frecuente. No he visto imágenes, pero pudo ser un tornado. Se presenta en estos meses de mitad de año por la confluencia de aire súper caliente y seco de tierra firme, con masas húmedas y más frescas viniendo del mar. Es una bomba meteorológica”.

