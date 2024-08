Por: Focus Noticias

En el oscuro laberinto del caso de Mauricio Leal, cada nueva pieza de evidencia parece agregar una capa adicional de misterio a una tragedia que sigue estremeciendo al país. El famoso estilista, cuyo nombre resonaba en las altas esferas de la moda y el entretenimiento, ahora es recordado por una muerte rodeada de interrogantes. A medida que la investigación avanza, las revelaciones recientes han presentado los buenos momentos cocinando junto a su mamá Marleny Hernández y luego el horror que marcó sus últimas horas de vida.

El 21 de noviembre de 2021, a las 10:39 p. m., el celular de Marleny Hernández, madre de Mauricio Leal, capturó un momento de sencillez y felicidad. En un video de apenas 11 segundos, Mauricio aparece en la cocina de su residencia en La Calera, junto a su madre, con una sonrisa: “Les presento a mi primer huevo. Es la primera vez que cocino. Me quedó bueno el huevo”, dice el estilista, orgulloso de su logro culinario. La escena, que podría haber pasado desapercibida como una anécdota familiar más, adquiere un peso significativo cuando se considera lo que ocurriría horas después.

“Les presento a mi primer huevo. Es la primera vez que cocino. Me quedó bueno el huevo”: Mauricio Leal.

El primer video, registrado el domingo 21 de noviembre a las 10:39 p.m., muestra a Leal sonriendo con un plato de comida, bromeando sobre haber cocinado por primera vez: “es la primera vez que cocino”.

En el análisis forense se verifica mediante metadatos que el video fue grabado en La Calera a las 10:39 p. m. del domingo 21 de noviembre.

Este video fue revelado por Focus Noticias, que también difundió otro más largo y perturbador, de 47 segundos, grabado en la mañana del 22 de noviembre de 2021.

En este segundo video, el contraste no podría ser más crudo: Mauricio, debilitado y ensangrentado, aparece junto al cuerpo sin vida de su madre, y con una voz apenas audible, dice: “Perdóname, no puedo más, nadie sabe lo de nadie… Miren, me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también… ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Yaaa?”. La alegría capturada la noche anterior se desvanece por completo, dejando paso a un escenario de desesperación.

En este video de 47 segundos Mauricio, grabado a las 6:41 de la mañana del lunes, dice que no puede más y luego se levanta la sabana la cual estaba sin manchas y muestra su abdomen cubierto de sangre y se alcanza a ver a su lado izquierdo a su madre ya sin vida. Aparentemente, el video seria una selfi grabada por Leal, pero según el análisis de expertos entrevistados por Focus Noticias, por los planos y movimientos es casi imposible que el mismo se haya grabado, además, Mauricio se veía débil, pero en la grabación no se ven movimientos bruscos de la cámara del celular, ni movimientos de su brazo izquierdo sobre el cual estaba recostado.

Adicionalmente, y lo que más ha llamado la atención fueron sus últimas palabras: ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Yaaa?” como si le preguntará alguien, por un segundo mira el celular y luego levanta su mirada hacia alguien, en ese momento la cámara muestra un plano más alto y enfoca unas alas doradas en la pared del cabecero de la cama, plano que no alcanzaría a tomar ya que seguía recostado y grabando con el brazo derecho sobre el que reposaba su cuerpo por lo que tendría movilidad limitada.

Estos videos, extraídos del celular del estilista y de su madre, han arrojado nuevas luces sobre la línea de tiempo de los eventos que culminaron en la muerte de ambos. Mientras que la hipótesis inicial sugería un homicidio-suicidio, las circunstancias reveladas por estas grabaciones sugieren que la muerte de Mauricio Leal y Marleny Hernández fue un proceso gradual, lleno de angustia y desesperación, que se extendió desde la noche del 21 hasta la mañana del 22 de noviembre que reforzaría la hipótesis de un doble homicidio.

Los dispositivos, un iPhone XS Max de Marleny Hernandez y un iPhone 11 Pro Max de Mauricio, fueron entregados a la abogada Erika Sanguinetti por parte de la Fiscalía, tras la solicitud de Carlos Hernández, hermano de Jhonier Leal y quien solicitó hacer una copia forense de los celulares.

La abogada Erika Sanguinetti, luego de recibir los celulares el 2 de agosto, solicitó asesoría a los abogados penalistas Iván Cancino y David Teleki, quienes le recomendaron hacer un análisis forense y copia de seguridad, la cual fue realizada por la empresa Forensic, bajo la dirección del perito experto Juan Carlos Angarita Cruz, fue crucial para la obtención de estas pruebas.

La revelación de estos videos no solo ha cambiado la perspectiva de la investigación, sino que también ha generado nuevas preguntas sobre la naturaleza de los últimos momentos de vida del estilista y su madre. La grabación de la supuesta confesión de Mauricio Leal en el video de 47 segundos es especialmente perturbadora, ya que sugiere un acto desesperado en un contexto aún no completamente comprendido, que contrastan con la alegría de las horas previas cuando compartían la que sería su última cena.

El 14 de junio de 2024, Jhonier Rodolfo Leal Hernández, hermano de Mauricio, fue condenado a 55 años y 3 meses de cárcel por su participación en el doble asesinato. Sin embargo, las nuevas evidencias han abierto la puerta a más interrogantes, y la búsqueda de justicia para Mauricio y Marleny continúa siendo un camino lleno de desafíos.

El análisis forense reveló dos videos que documentan las últimas horas de vida de Mauricio Leal. Los dos primeros, grabados la noche del 21 de noviembre, muestran al estilista preparando comida y bromeando. Sin embargo, los dos videos finales, grabados la mañana del 22 de noviembre, revelan una escena aterradora: Mauricio Leal, con voz entrecortada, confiesa haber herido a su madre y a sí mismo, en lo que parecía un acto desesperado.

Los videos que documentan sus últimas horas son ahora piezas clave en un rompecabezas que, aunque más claro, sigue sin estar completo.

Al respecto la Fiscalía General de la Nación informó que “los videos, de 47 y 27 segundos de duración, hacen parte de los elementos materiales probatorios descubiertos en su totalidad por la Fiscalía Primera Delegada ante Tribunal de Distrito en la audiencia de acusación y entregados, en copia íntegra, a la defensa de Jhonier Leal el 14 de julio de 2022.

Material que, con sus respectivos anexos, siempre estuvo a disposición de las partes intervinientes en este proceso penal.

Teniendo en cuenta que ignoraban su existencia, los dos videos tampoco fueron usados en los debates ni por la Fiscalía Primera Delegada ni por la defensa”.

Jair conductor de Mauricio Leal en su declaración en el juicio manifestó que junto a Jhonier Leal habían llegado a las 2:45 de la tarde del 22 de noviembre a la mansión de la Calera y que cuando ingresó había mucho silencio, entraron a la sala, luego a la habitación de la señora Marleny donde la cama esta destendida y luego a la habitación de Mauricio Leal, le golpearon varias veces y no responde y entraron por la puerta ventana la cual estaba abierta y es cuando ve a “doña Marleny que esta como “morada” y cuando miro al jefe tenía un cuchillo clavado en el abdomen, con las manos puestas sobre el“. Segundos después ingresó Jhonier y dice ” ¡o Mao! ¿qué hiciste?”.

De acuerdo a los registros de video de las cámaras de seguridad del Conjunto Arboleto de la Calera, estos fueron los movimientos de ingreso y salida de Jhonier Leal del 21 al 22 de noviembre:

Sábado 20 de noviembre

9:59 p. m. del viernes ingresa Mauricio Leal en la camioneta Mercedez Benz y la última vez que se le ve entrando al conjunto Arboleto.

10:52 p. m. ingresó Jhonier Leal al conjunto en un vehículo de color gris

Domingo 21 de noviembre

11:48 a. m. sale Jhonier Leal de la casa de la Calera

12:10 p. m. ingresa Jhonier Leal

6:13 p. m. nuevamente sale Jhonier Leal del conjunto

11:38 p. m. se ve cuando ingresa en un carro gris Jhonier Leal a la casa de la Calera

Lunes 22 de noviembre

11:19 a. m. del día lunes sale Jhonier Leal de la mansión

2:34 p. m. ingresa Jhonier Leal con el conductor Jair Ruiz en busca de su hermano

2:52 p. m. Jair Ruiz llega a la portería a avisar sobre el deceso de Mauricio Leal y Marleny Hernández

