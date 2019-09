A través de su cuenta de Twitter, Julio César González, mejor conocido como ‘Matador’, en un aparente tono irónico, le agradeció a su “querida tía Salud” por su “’maravillosa’ e iluminante columna” pero le reclamó por el título: ‘A Matador y al hijo del mono ‘Jojoy’.

“¿No podrías haberla titulado de otra manera? mira que los uribistas que son bien flojitos en lectoescritura podrían leer: ‘A Matador el hijo del ‘Mono Jojoy’”, escribió el caricaturista.

A ese trino, la periodista le respondió, en el mismo tono sarcástico, y le dijo que sí pudo titular de otra manera pero que “la gente es menos boba de lo que cree”.

“Querido sobrino. De acuerdo, pude titular de otra manera, pero la gente es menos boba de lo que cree. Y quien no distinga el abismo que hay entre ustedes dos, no me interesa lo que piensen. Disfrute el día, sobrino”, escribió Hernández.