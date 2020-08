green

Los periodistas de la emisora, en ‘Voz Populi’, afirmaron que el espacio se podrá encontrar en la dirección ‘www.martaluciaresponde.com’ y que tratará de cuestiones “no solamente relacionadas con los negocios de su esposo sino de su familia”.

Esa decisión se habría tomado en los últimos días, justo en una semana en que la vicepresidenta estuvo envuelta en nuevo escándalo, esta vez por enfrentarse a la prensa.

La controversia fue porque interpuso una demanda contra Jeremy McDermott, que hizo una exhaustiva investigación a Guillermo León Acevedo, alias ‘Memo Fantasma’, un señalado narcoparamilitar que ha sido invisible para las autoridades, pero a quien el periodista le ha seguido el rastro durante dos años.

En la creación de su informe para InSight Crime se cruzó con Hitos Urbanos, empresa de la que es socio Álvaro Rincon, esposo de Ramírez, y que ayudó a gestionar un negocio inmobiliario en 2006.

La mención que hizo el periodista de la funcionaria y su cónyuge en el artículo, titulado ‘Tras el Fantasma: los rastros de su dinero’, motivó que ella buscara una retractación por medios legales.

Todo terminó en que la vicepresidenta retiró la demanda porque el periodista dijo que la investigación no incluía a sus allegados, pero dejó en el aire la sensación de que había algo que investigar; por eso, dijo la emisora, Ramírez espera contrarrestar esos comentarios en su blog y “darle un manto de transparencia a los negocios de su familia”.

Recibimos sus palabras como una aclaración importante, sigo manteniendo lo que simpre dije: no conozco, ni me reuní, ni he conversado nunca con Guillermo Acevedo, ni recibi de él la informacion de las investigaciones periodísticas de @jerrymcdermott — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) July 29, 2020

Esto iría en la misma línea de lo que se le ha visto a Ramírez en su cuenta de Twitter, donde lleva varios días respondiendo una a una las acusaciones y los comentarios de personajes reconocidos o ciudadanos. Aquí, algunos de ellos:

El caso de @jerrymcdermott me puso en una encrucijada y la defensa a mi buen nombre prevaleció. Hoy considero el caso superado y retiraré la denuncia penal. La libertad de prensa y la defensa del honor son derechos inalienables y baluarte de la democracia. — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) July 29, 2020

Bienvenida cualquier investigación responsable y alineada con la verdad. Cualquier indagación mostrará lo que ya se sabe: que mi vida personal y profesional ha estado siempre guiada por el trabajo duro, el amor por mi país y unos valores y principios sólidos y no negociables. https://t.co/abev5WaRmZ — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) July 31, 2020

También dijo que "no hay evidencia que [Marta Lucía Ramírez] supiera que [Guillermo Acevedo] era narcotraficante. Él no tenia orden de captura, y según entiendo todavía no la tiene" Es lo que siempre he dicho. Respeto y defiendo la libertad de prensa, como lo hago con mi nombre. https://t.co/tXyeQ5l9rT — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) July 31, 2020