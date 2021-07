Gustavo Bolívar fue uno de los protagonistas de la instalación de la última legislatura del actual Congreso de la República, pero no por los motivos que él quisiera. Cuando todo parecía indicar que él sería el elegido para ocupar la segunda vicepresidencia de la mesa directiva del Senado, porque así lo acordaron varias bancadas de la corporación horas antes, el integrante de la Colombia Humana tuvo que ver con sorpresa cómo el voto en blanco lo superó.

Bolívar aseguró que ya se había consensuado con partidos como el Centro Democrático y el Conservador que la segunda vicepresidencia se le daría a él, pero finalmente esos dos movimientos se unieron a Cambio Radical y el partido de la U para sumar 67 votos en blanco, contra 32 por Bolívar que aportaron desde la oposición. De nada le sirvió a la Colombia Humana haber apoyado al conservador Juan Diego Gómez para que fuera presidente del Senado, ya que no se respetó el acuerdo previo.

María Fernanda Cabal no dejó pasar la oportunidad de celebrar ese resultado adverso que tuvo Bolívar. Horas atrás, la senadora uribista se había manifestado en contra de la protesta con la bandera al revés que hicieron en el Congreso varios senadores de la oposición y ahora dio de que hablar por su dicha ante la derrota del escudero de Gustavo Petro.

Cabal se grabó mientras transcurría la sesión de esta tarde en el Senado. Durante el video se mostró tranquila, pero con lenguaje irónico dejó ver la dicha que sentía por la derrota de Bolívar.

“Hoy derrotamos al candidato de los que se autodenominan las minorías, con la postulación de Gustavo Bolívar, el jefe de la ‘primera línea’. Histórico, como dicen los mamertos. Histórico. 67 votos en blanco. Derrotado. No podrá ocupar esa dignidad“, declaró la senadora del Centro Democrático.

Lo cierto es que Bolívar terminó muy molesto después de la votación y no solo arremetió contra los partidos que no respetaron el acuerdo que habían hecho horas atrás. El senador también atacó al partido Alianza Verde, porque postuló a Iván Name en la repetición que se hizo de la votación en la que perdió Bolívar, quien finalmente terminó siendo elegido como segundo vicepresidente del Senado.

Este es el video con el que Cabal celebró la derrota de uno de sus máximos rivales políticos: