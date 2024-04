Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

“Le solicitaré este primero de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permitan hablar en su tribuna de la plaza de Bolívar. Iré como antes, caminando, espero que me acompañen en todo el país, será un caminar por la dignidad laboral”. El mensaje es del presidente Gustavo Petro, quien a través de la red social X pidió pista para estar en las marchas del 1° de mayo, lo cual no cayó para nada bien en una parte de los sindicatos.

El mensaje de Petro no fue bien recibido en el entendido de que se produjo un día antes de las movilizaciones del fin de semana que congregaron cientos de miles de personas en las calles rechazando, entre otras cosas, sus reformas, lo que da a pensar que utilizaría el 1 de mayo para defenderlas.

(Vea también: Presupuesto de inversión de Colombia en 2025 tendría “dramática caída”, alerta Observatorio Fiscal de la Javeriana)

Le solicitaré este primero de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permitan hablar en su tribuna de la plaza de Bolívar. Iré como antes, caminando, espero que me acompañen en todo el país,

será un caminar por la dignidad laboral. Será un día para que todas y todos los… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 20, 2024

Para algunos, Petro, quien dijo que las marchas del 21 de abril fueron débiles, quiere aprovechar las marchas del Día del Trabajador y, de cierta forma, hacerlas suyas. Por su mensaje en X, el Jefe de Estado parece haberlo confirmado: “Será un día para que todas y todos los trabajadores de la salud salgan por su estabilidad laboral a punto de conseguirse (…) Por el derecho a pensionarse, por un mejor salario y por créditos baratos para la economía popular”.

El hecho provocó un mal sabor de boca, por ejemplo, en un sector de la Confederación General del Trabajo (CGT).

“Es muy claro ese sentir, desde que el Presidente de la República llegó, siempre ha tenido esa intención. En el primer año de Gobierno lo hizo, en este segundo año también está invitando y convocando a los trabajadores, y que adicionalmente se le dé tarima para emitir su discurso”, dijo a El Colombiano, aliado de Pulzo, Jorge Iván Díez Vélez, vicepresidente de la CGT Nacional y Secretario General de la CGT Antioquia.

(Lea también: Carambola: mensaje de marchas superará a Gustavo Petro y llegará al Congreso y políticos)

A las multitudinarias marchas en el país se unieron connacionales que protestaron en el exterior contra las políticas del gobierno Petro. Le contamos ⬇️ #Colombia https://t.co/bh3QQwBp34 — El Colombiano (@elcolombiano) April 22, 2024

Para el vocero, la actitud de Petro es “profundamente rechazable e inaceptable, porque nunca antes un Presidente de la República se había apropiado del 1° de mayo, que es el día internacional de los trabajadores”.

Lee También

“Es claro que va a estar ahí, pero desde la CGT oficial, autónoma e independiente no estamos de acuerdo en que el Presidente esté en el día del trabajador planteando convocatorias para hacer parte”, continuó.

El otro lado de la CGT, que lidera Percy Oyola, manifestó por su parte su respaldo a Petro. “La clase trabajadora lleva décadas luchando por estas reformas, por salud pública y equitativa, por pensión y por trabajo digno (…) lo esperamos para marchar al lado de los trabajadores y trabajadoras”.

De igual manera, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) indicó que recibirá al presidente el 1 de mayo “para apoyarlo en su iniciativa por las reformas sociales”.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.