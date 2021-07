Manuel Elkin Patarroyo aseguró esta semana que Colombia tendrá lista su propia vacuna contra el COVID-19 durante el primer trimestre del próximo año. Asimismo, indicó que la demora se debe a que un reactivo que necesita el tratamiento no se produce en el país.

“Hay un reactivo que no nos ha llegado y se demora por lo menos dos o tres meses en llegar. Mientras llega, obviamente, vamos haciendo las experimentaciones en los monos”, precisó.

La denuncia fue leída al aire por Luz María Sierra, panelista de Blu Radio, quien también criticó al científico por afirmar que está cerca de desarrollar un fármaco que neutraliza la enfermedad respiratoria, que ha dejado miles de muertos en todo el territorio nacional.

“Un oyente, que era funcionario de Colciencias me dice: ‘Ese señor es tenaz, la entidad le dio mucho dinero y, si no se lo dábamos, se ponía muy bravo. Nos echaba la madre cuando no le dábamos millones de pesos”, manifestó la periodista.