Así como semanas atrás hubo emergencias por el clima, un fuerte ventarrón durante la lluvia en Manizales tumbó una estación de gasolina de Terpel y por poco causa una tragedia al caerle encima a un hombre.

Esta fue una grabación del momento, replicado desde una cuenta de X (antes Twitter), en el que se derrumbó el techo del mencionado sitio, ubicado en las cercanías de la Plaza de Toros de la capital caldense.

Lo increíble, a pesar de lo escandaloso de las imágenes, es que la persona a la que le cayó esa construcción sobrevivió después de ese sorpresivo hecho que se presentó durante la tarde del viernes.

El techo alcanzó a golpear a un taxi y quedó encima de dos motocicletas, una de ellas con el mencionado hombre, que relató las incidencias de ese accidente que se presentó en el sector del Centenario.

El motociclista, en entrevista con RCN Radio Manizales replicada por la cuenta de X (antes Twitter) de esa emisora, relató las incidencias de cómo vivió ese particular hecho.

“Esta tarde había un vendaval muy fuerte con aguacero una lluvia muy fuerte, volaban tejas de todo este sector. Yo venía en mi moto que está debajo de la estación de servicio y quería como orillarme, como auxiliarme para aislarme del vendaval”, contó.

Sin embargo, a pesar de la intención de ponerse a salvo, el movimiento provocó una situación de la que sobrevivió y en la que obtuvo la ayuda de la comunidad en el secttor.

“Cuando iba pasando sentí el estruendo y quedé metido en mi moto y ese techo me cayó encima, pero le doy la gloria a Dios que guardó mi vida y no morí. Desde ahí, agarré a gritar para que alguien viniera a ayudarme. Muchas personas trataron de alzar esa estructura tan pesada y me logré zafar de ahí”, concluyó.