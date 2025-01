Habló la madre de las dos niñas de 4 y 7 años que murieron sobre el mediodía de este miércoles, cuando se registraba un incendio estructural en una zona residencial del municipio de Soacha, en Cundinamarca.

(En contexto: Voraz incendio en Cundinamarca dejó dos niñas fallecidas)

La emergencia se presentó en el sector de Ducales, lugar donde inició la conflagración que afectó a cuatro casas y dos vehículos. En una de esas viviendas estaban Luz Ángela, de 4 años; y Evangelin, de 7, quienes almorzaban mientras esperaban a que su mamá llevara a sus otras dos hermanitas al colegio.

Cuando la mujer regresó del centro educativo, encontró las llamas que salían con fuerza de la residencia donde había dejado a sus otras dos hijas.

“Yo dejé todo apagado. Yo siempre me llevo a mis niñas, pero no sé por qué esta vez no me las llevé. Nadie me ha dado razón de ellas, ni siquiera me dejaron entrar a la casa para ver si aparecían los cuerpos. Quiero que aparezcan mis niñas, yo no quiero nada material, lo único que quiero son mis niñas”, agregó la madre mientras lloraba desconsoladamente.