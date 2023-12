En un hecho que ha generado indignación y repudio en la comunidad de Ubaté, un empleado de una tienda de insumos veterinarios ‘Pet shop’ protagonizó un episodio de maltrato animal que fue captado por una cámara de seguridad.

En el video, difundido ampliamente en redes sociales, se puede observar las impactantes imágenes cuando el sujeto, identificado como empleado del establecimiento, le propina una patada de gran intensidad a un perro en medio de una confusa situación. El incidente ocurrió cuando el canino se acercó a un gato, resultando en el violento ataque por parte del agresor.

La brutalidad del acto dejó al perro gravemente herido, causando una reacción inmediata por parte de la opinión pública que, en una oleada de indignación, hacen llamados a la justicia.

La familia de Aspen (el perro afectado), en entrevista con el periódico LA VILLA, expresó su consternación y denunció el atroz maltrato sufrido por su mascota.

Tras lo sucedido, “los propietarios de ‘Pet shop’ han asumido la responsabilidad económica de los gastos veterinarios” y han estado en constante contacto con la familia, mostrando preocupación por la evolución del animal.

Así lo confirmó la familia del canino a LA VILLA quienes, además, mencionaron que los propietarios del establecimiento “lamentaron el incidente” y aseguraron que están “colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y tomar las medidas correspondientes”.

En este contexto, la familia afectada ha solicitado prudencia a la opinión pública. “Es importante que este hecho no pase por alto y se vuelva un caso más de maltrato animal (…) no podemos caer en el juego del “ojo por ojo”; es una forma de generar conciencia en las personas, que debemos respetar todas las formas de vida. Esperamos que la ley se encargue de buscar un cambio en las personas que no son tolerantes. Queremos que Aspen esté de regreso en nuestro hogar”.