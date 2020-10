green

Parte del logro de este grupo de defensa civil durante sus largas jornadas de vigilancia, según Noticias Caracol, es que han desmantelado cambuches de droga y crimen, espantado ladrones, combatido el hurto y disminuido el microtráfico de estupefacientes en Soacha.

Dice el noticiero que las mujeres, madres de familia, cansadas de la inseguridad, decidieron salir a las calles a patrullar de día y de noche, por ejemplo, de 9 p.m. a 12 de la medianoche, de las 12 a.m. a las 3 a.m. y de las 3 a.m. a las 6 a.m., señala Pastora Ruiz, líder del grupo, en entrevista con el informativo.

El Frente Femenino de Seguridad, como se le denomina al grupo de vigilancia ciudadana, también se apoya con los comerciantes durante el día.

El noticiero agrega que, además de palos, las mujeres usan gasolina: “No para quemar los ladrones, sino porque muchas veces nos ha tocado quemar colchones donde meten vicio, marihuana y todo eso. Los palos son por si nos atacan”, dice Isabel Riaño, otra miembro del grupo entrevistada por Noticias Caracol.

Soacha ha sido afectada por una ola de delincuencia, que en días pasados cobró la vida de 3 jóvenes de una misma familia, entre otros casos de asesinatos y robos.

Esta es la noticia completa del grupo de mujeres patrulleras de Noticias Caracol: