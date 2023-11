Gloria y Lucía, cuyos nombres fueron cambiados por pedido de la fuente, son las protagonistas de esta historia que provocó lágrimas, luego de que se reencontraran 39 años después.

Tal y como narraron en el periódico El Tiempo, Gloria optó por dar en adopción a su hija, al estar en una situación complicada que le impedía darle una buena calidad de vida, pues sus papás no vivían en Bogotá y sus tíos, que le dieron posada, respondían por 8 hijos.

“Yo no podía contarle a nadie, mis papás estaban en Sevilla, Valle, la mayoría de mis hermanas eran pequeñas y cuando fui a visitar a mi hermana mayor, en busca de un consejo, me enteré de que había acabado de tener un bebé”, dijo la mujer en el medio citado.

Ante ello,Gloria decidió dar en adopción a Lucía, a quien no volvió a ver después del parto, debido a que una institución se hizo cargo de ella y se la entregó a una pareja de esposos noruegos, quienes habían iniciado el trámite meses atrás.

“Yo nunca pude verla, apenas nació se la llevaron. A mí me mintieron, me dijeron que ella estaría en la institución un mes, mientras se resolvía lo de su adopción y en caso de que no se concretara me la daban para llevarla a la casa”, precisó.