Además de la herida en su cabeza, la niña mostró los hematomas y rasguños que tenía en varias partes de su cuerpo, y contó que su madrastra la había golpeado salvajemente porque no había terminado una tarea.

“Mi madrastra me pegó con un palo […] ella me hace así (le mete la cabeza en el gua) y me ahoga”, dice la niña, al tiempo que una mujer en el salón de clases graba la situación para tener un registro.

La pequeña asegura que su “tía” la rasguña y le pega “con una correa”, castigo del que también tiene rastros en su cuerpo.

La mujer que graba, dentro de la institución educativa Rafael Núñez de Tarazá, le retira la moña con la que le han recogido el cabello a la menor y descubre que tiene una herida en su cabeza.

“Y aquí tienes un chichón grande. ¿También te dio con el palo? Se siente bastante alto, mi amor. Aquí también estás aruñada, muéstrame la mano”, le dice la mujer.

El video fue difundido en redes sociales y provocó la indignación de miles de personas que lo compartieron o dejaron comentarios de rechazo. También, porque el medio ‘Prensa paisa la original’ compartió unas crudas imágenes en Facebook en donde se ve a la niña con el rostro inflamado mientras es atendida en una ambulancia.

De acuerdo con el medio local NP Noticias, la culpable de esta agresión es Leidy Arrieta Vidal, que fue capturada y será judicializada por violencia intrafamiliar.

“La madrastra le pegó en la cabeza, la tiró al suelo, le puso los pies en la cabeza y la arrastró por el piso. Luego, la mandó para el baño y la niña se desmayó […] se encuentra mal y todos los exámenes salen muy mal. Ella tiene el tabique partido, le sale sangre por los oídos y los ojos”, aseguró a ese medio la abuela materna de la niña, que dijo que los maltratos eran continuos y que no se atrevieron a denunciar por temor al padre de la capturada.

En cuanto a los padres biológicos de la menor, el medio conoció que trabajan fuera de la población y que tal vez por eso no se percataron de los malos tratos a los que era sometida la niña.