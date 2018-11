El presidente aseguró, en entrevista con Blu Radio, que no tiene “problema con que vaya alguien del Ministerio de Hacienda y otros ministerios” a la reunión que la ministra de Eduación, María Victoria Angulo, convocó para el 19 de noviembre a las 8:00 de la mañana.

No obstante, los estudiantes no tienen un panorama esperanzador por las declaraciones del Gobierno de que no hay más dinero para educación pública, según dice RCN Radio, que conversó con Jennifer Pedraza, líder estudiantil de la Universidad Nacional.

Por eso mismo, Pedraza recordó en ese medio, que una de las propuestas de los estudiantes es que se evalué la posibilidad de utilizar una parte de las utilidades netas que ha tenido el Icetex para financiar las universidades públicas.

La reunión entre las dos partes se retoma luego de que el pasado 6 de noviembre los universitarios se levantaran de la mesa de diálogos con el argumento de no percibir voluntad del Ministerio de Educación para llegar a un acuerdo.

En las próximas horas se anunciará el lugar donde se retomara la mesa de concertación.