En su editorial de La F.M. de este jueves, día en que hubo marchas de sectores sociales en varias partes del país, incluida Bogotá (donde hubo disturbios y violencia), Vélez aseguró que no rechaza las protestas, pero sí está en contra de las que están siendo manipuladas y solo buscan el bloqueo “sistemáticamente a la nación […] con fines políticos”, pues eso le ha costado mucho al país, sobre todo en materia económica (los paros en lo que va del gobierno Duque han generado más de 506 mil millones de pesos de pérdidas, según el periodista).

Su opinión no fue del agrado de un usuario de Twitter que, además de llamarlo “hijo de papi y mami”, le dijo “arrodillado”.

Ante eso, Vélez no se quedó callado y por el mismo medio le contestó con ironía, para destacarle que no le han dado nada gratis:

“Claro. Me gradué gratis, entré a la universidad por influencias, y me regalaron el posgrado. No trabajé desde los 16 años, conseguí puestos en el exterior por palanca y trabajé en Caracol cuando mi familia estaba en la competencia toda la vida. Sí, fácil y regalado”.