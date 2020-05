“En este momento, yo siento que el gran desafío en Bogotá es resistir a esa presión por volver a la normalidad. No, yo aquí lidero la ciudad capital con un gobierno de centro-izquierda, frente a un gobierno de derecha, donde la presión es volver a la normalidad”, fueron las palabras exactas de López durante un foro internacional que se hizo por videocoferencia.

En La FM, Luis Carlos Vélez expresó su preocupación de que “estos planteamientos se hagan desde la visión política”, pues —en su opinión— en este momento las decisiones en la ciudad se deben tomar “desde la óptica de la sanidad” y desde “lo que dicen los expertos”.

El comunicador agregó que la alcaldesa “ha planteado en esta conversación un sesgo ideológico, una aproximación ideológica hacia un problema de salud pública”, algo que a él le parece “gravísimo”.

Vélez también manifestó que la mandataria local debe entender que la situación en Colombia durante la pandemia es “muy apremiante en términos económicos” y por eso “tenemos que ser mucho más flexibles para que la gente no se muera de hambre”.

El director del noticiero de La FM recordó que si bien ha defendido “entrar a más deuda pública”, también es consciente de que esa deuda se debe pagar, y para ello, según él, es necesario que las personas no permanezcan encerradas.

“Con una mano, usted no puede decirle a la gente que se quede encerrada infinitamente, y, con la otra, salir a pedirle al Gobierno que le financie todo un plan de 38 billones de pesos para la ciudad, porque ¿de dónde lo vamos a pagar?”, se preguntó Vélez.

En medio de su editorial, el comunicador pronunció las siguientes frases que resumen a la perfección su posición:

“Acomodar las posturas de la Alcaldía a un dogma político me preocupa, me parece peligroso, me parece algo que debemos discutir y considerar. Este momento no es por una lucha política, no es para plantarse políticamente y decir ‘no porque yo soy de centro-izquierda, entonces voy a enfrentar al Gobierno Nacional’. Este no es el momento”.