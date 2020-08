green

Al final de su intervención, la ministra del Interior, Alicia Arango, se mostró afectada al referirse al tema de la salida del expresidente Álvaro Uribe Vélez del Senado, pues estaba hablando de las acciones que adelanta el Gobierno para hacerle frente a los contagios de coronavirus.

“Quiero terminar diciendo que tengo mi corazón roto hoy, que la Comisión Séptima sabe lo que significa para mí, no solo por la Comisión sino por una persona que me dio la oportunidad a mí de ser su secretaria privada por 8 años, estuve en su campaña y he estado muy cerca de él, y hoy me siento huérfana en esa Comisión”, expresó la funcionaria, que de a poco se fue quebrando.

Arango confesó que le “duele” ver la situación que hoy atraviesa “el presidente Álvaro Uribe”, y le hizo saber que lo extraña en esta reunión.

“Soy ministra, pero también soy persona, y como persona tengo sentimientos, y no tengo sino agradecimientos con él. Y decirle que el Senado perdió a una persona que no ha hecho sino luchar por Colombia todos los días de su vida”, finalizó la ministra, ya con lágrimas en su rostro.

La funcionaria se despidió de la reunión al tiempo que el presidente de esa Comisión, José Ritter López, se solidarizaba con ella y con el caso del exsenador Uribe: “Lo vamos a extrañar, por sus aportes tan importantes”.