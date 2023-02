Por dos horas, antes de que cayeran fuertes precipitaciones en Medellín, la línea de emergencias 123 estuvo por fuera de servicio, imposibilitándole a la ciudadanía reportar una emergencia. Algunos atribuyen este daño a las secuelas del hackeo del que fueron víctimas el pasado 1 de febrero, mientras que desde la Alcaldía de Medellín responsabilizaron al proveedor de servicios.

Según se conoció, sobre el mediodía del domingo, las personas que necesitaban reportar algún hecho por esta línea no recibían ninguna respuesta.

(Lea también: Consejos para proteger su celular de ataques cibernéticos; aumentan casos en Colombia)

Desde la cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad de Medellín, señalaron: “El 123 presentó una falla por parte del proveedor de conectividad, el cual en su momento fue notificado y se encuentra solucionando la novedad”.

EL COLOMBIANO consultó a Tigo, el proveedor mencionado y al cual se le está atribuyendo este inconveniente. Desde allí señalaron que durante todo el domingo, el servicio para la línea de emergencias se prestó con completa normalidad.

Durante el periodo que se presentó el inconveniente, por fortuna, no hubo emergencias relevantes, puesto que las fuertes lluvias del domingo ocurrieron justo después de solucionarse el problema en la línea, por lo que, por ejemplo, los habitantes del barrio 20 de Julio, quienes sufrieron inundaciones a las 3:45 p.m., pudieron reportar su situación y los bomberos acudieron a su ayuda.

¿Si había una emergencia?

EL COLOMBIANO consultó a algunos conocedores de la línea de emergencias y cómo opera esta. Todos coincidieron en que esta debe tener todos los soportes para evitar que una falla técnica deje incomunicada a la principal línea de emergencias de la ciudad.

Incluso, cuando se presentó el hackeo a comienzos de mes, en todo momento hubo prestación de servicios por medio de la línea de emergencias, como confirmó en su momento el secretario de Seguridad de Medellín, general (r) José Gerardo Acevedo.

(Vea también: Distrito pide cobrar por factura telefónica multas a bromistas de línea 123)

Entre las fuentes consultadas se pudo establecer que si la línea de emergencias no funciona, no existe forma de reportar eficientemente cualquier emergencia, ni siquiera a través de las redes sociales, puesto que muchas de las personas que atienden esta línea no cuentan con capacitación como community manager para resolver los casos por esta ruta.

¿Cómo va el hackeo?

En las indagaciones realizadas por este diario, el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Medellín (Sies-M) ya funciona, pero con una versión del software que estaba operando en el 2020, generando algunos problemas de operación y registro de casos.

Los secuestradores de la información de este portal siguen con el contador vigente para pagar el rescate de los datos secuestrados a la Alcaldía de Medellín.