La licencia de conducción es un documento esencial para cualquier persona que desee operar un vehículo en Colombia. No solo certifica que el conductor ha pasado las pruebas necesarias para manejar de manera segura, sino que también es un requisito legal indispensable.

“El formato de la licencia de conducción será único nacional, de conformidad con la ficha técnica que establezca el Ministerio de Transporte, incorporando como mínimo el nombre completo del conductor, fotografía, número del documento de identificación, huella y tipo de sangre, fecha de nacimiento, categorías autorizadas, restricciones, fechas de expedición y de vencimiento y organismo de tránsito que la expidió”, explica la circular 20234000000487 del 11 de agosto de 2023, expedida por el Ministerio de Transporte.

Agrega: “Además de la entrega de su licencia física, el conductor al que se le otorgue, renueve o recategorice su licencia, podrá solicitar la expedición adicional de la licencia de conducción digital, que contendrá todos los datos registrados por el conductor, entre ellos su dirección de domicilio y notificaciones. La licencia digital tendrá los mismos efectos legales que la licencia física y deberá ser aceptada por los cuerpos de control y podrá ser presentada desde cualquier dispositivo tecnológico portátil”.

En 2025, muchas personas deberán renovar su licencia de conducción para seguir cumpliendo con las normativas vigentes. Le explicamos quiénes deben cambiar el documento este año, pues todo depende del tipo de licencia y la edad del conductor.

Cuáles son los tipos de licencias que hay en Colombia

En Colombia, se dividen en tres grandes categorías: A, B y C, cada una con subcategorías específicas que determinan el tipo de vehículo que el titular está autorizado a conducir.

Categoría A

Están destinadas a motocicletas y se subdividen en dos tipos:

Licencia A1: permite conducir motocicletas con un motor de hasta 125 cc.

Licencia A2: autoriza la conducción de motocicletas, motociclos y mototriciclos con un motor superior a 125 cc.

Categoría B

Son para vehículos particulares y se dividen en tres subcategorías:

Licencia B1: permite conducir automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y microbuses de servicio particular.

Licencia B2: autoriza la conducción de camiones rígidos, busetas y buses de uso particular.

Licencia B3: permite conducir vehículos articulados de uso particular.

Categoría C

Están destinadas a vehículos de servicio público y se subdividen en:

Licencia C1: permite conducir automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio público.

Licencia C2: autoriza la conducción de camiones rígidos, busetas y buses de servicio público.

Licencia C3: permite conducir vehículos articulados de servicio público.

¿Quiénes tienen que renovar la licencia de conducción en 2025?

Categoría A

Los titulares de licencias de categoría A1 y A2 deben renovarla cada 10 años si son menores de 60 años. Por lo tanto, aquellos que no hayan renovado desde 2015 deberán hacerlo en 2025. Para los conductores entre 60 y 80 años, la renovación es obligatoria cada 5 años, lo que significa que quienes no la hayan hecho desde 2020 también deberán hacerlo en 2025. Los mayores de 80 años deben renovar su licencia anualmente.

Categoría B

Para las licencias de categoría B1, B2 y B3, los conductores menores de 60 años deben renovar su licencia cada 10 años. Así, quienes renovaron por última vez en 2015 deberán hacerlo en 2025.

Los conductores entre 60 y 80 años deben renovar su licencia cada 5 años, por lo que aquellos que no lo hayan hecho desde 2020 deberán renovarla en 2025. Los mayores de 80 años deben renovar su licencia anualmente.

Categoría C

Las licencias de categoría C1, C2 y C3, destinadas a vehículos de servicio público, deben renovarse cada 3 años para los conductores menores de 60 años. Por lo tanto, quienes renovaron su licencia por última vez en 2022 deberán hacerlo nuevamente en 2025. Los conductores mayores de 60 años deben renovar su licencia anualmente.

Qué requisitos necesita para renovar la licencia de conducción

Para renovar la licencia de conducción en 2025, los conductores deben cumplir con varios requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte y otras autoridades competentes. Estos incluyen:

El solicitante debe estar registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Es necesario presentar un examen físico, mental y de coordinación motriz realizado por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

El conductor debe estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito.

Se deben pagar las tarifas correspondientes al trámite de renovación.

