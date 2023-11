Desde el Congreso sectores políticos también celebraron la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz. Esto luego de haber estado secuestrado durante 13 días a manos del Eln. El senador Ariel Ávila, aseguró que aunque esta es una muy buena noticia, también es un hecho pone en riesgo la paz total.

“Sin embargo este hecho, sumado al paro armado en el departamento del Chocó, a las acciones en Nariño del Eln, ponen en jaque la Paz Total y eso requiere medidas audaces y el Eln tiene que dar algo más, ojalá comiencen a pensar en declarar el fin del secuestro como una práctica dentro del conflicto armado ilegal y con eso, la paz total recobraría legitimidad que necesita!.

(Vea también: Así fue el operativo para liberar al papá de Luis Díaz; se utilizó poderoso helicóptero)

El senador Humberto de la Calle también insistió en que es necesario que entre el Eln y el Gobierno se genere una hoja de ruta para la liberación de los demás secuestrados e incluso, se deben perfeccionar las normas del cese al fuego.

“El Eln no debe declararse satisfecho con esa única decisión, hay 30 personas secuestradas según informes oficiales y es necesario que entre el Eln y el Gobierno se genere una hoja de renta para la liberación de todos. Luego dijéramos que la continuación de las conversaciones debería comenzar por ese punto y también me parece que hay que perfeccionar las normas sobre cese del fuego para incluir las hostilidades y no sólo el cese de fuego militar”.