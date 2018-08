El tipo de periodismo que tiene validez en una sociedad que desea ser informada con veracidad es el que hace contrapeso a todos los poderes y el que defiende la ley, manifestó en su habitual columna en la revista Semana.

El periodista aclaró que para él no existe el dilema moral sobre lo que puede o no publicar en el caso que concierne al expresidente Uribe, sencillamente porque considera que el periodismo es un servicio para los ciudadanos que “no renuncian a tener su propio concepto sobre lo que pasa”.

“Una de las obligaciones esenciales que tenemos como ciudadanos y como periodistas es defender el imperio de la ley, que significa que nadie por importante, popular, influyente o poderoso que sea esté por encima de la Constitución y de las leyes”, sostuvo Coronell en Semana.

El periodista también sugirió no confundir al periodismo con “una rama auxiliar de la justicia” y en cambio hizo una importante claridad:

El periodismo debe “garantizar el derecho de la gente a conocer (…), sin adaptarse a los tiempos políticos y la administración de justicia”.

“Por ejemplo, el caso Watergate, que terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon, muy posiblemente no hubiera logrado ese desenlace si los periodistas no hubieran publicado las evidencias que la justicia se demoraba en ver”, subrayó Coronell.

El columnista marcó distancia con respecto a un par de colegas suyas (sin mencionar quienes) que le indicaron que lo mejor hubiera sido no publicar las pruebas que hoy tienen contra las cuerdas al poderoso senador y jefe del partido de Gobierno del presidente electo Iván Duque.