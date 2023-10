El entonces senador Armando Benedetti que hoy enfrenta varias investigaciones y cuyas asistentes suelen terminar salpicadas en sus escándalos e investigaciones judiciales.

En la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Benedetti en la que Laura Sarabia conoció a la también asistente Elsy Mireya Pinzón Barrera, una comunicadora social que la acusó de “ladrona” en medio de una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

(Lea también: Polémica por viajes internacionales de Petro; a todos va Laura Sarabia, no lo deja solo)

Tal como reveló Cambio, Pinzón Barrera asistió a una declaración jurada el pasado 25 de abril de 2022 ante la Fiscalía 4 contra el lavado de activos en la que aseguró que Sarabia no solo había realizado compras con su tarjeta de crédito sin permiso, sino que había admitido haberlo hecho y había pagado la deuda, por lo que Pinzón, supuestamente, decidió no denunciar.

Las declaraciones contra la directora de prosperidad social comenzaron cuando la fiscal del caso preguntó por qué había movimientos en Madrid, España, donde recuperaron piezas de oro históricas de Ucrania valoradas en 60 millones de euros, cuando Pinzón permanecía en Colombia según los registros de Migración.

Fue ahí cuando Elsy Mireya salpicó a su excompañera.

“Yo tuve un problema con una asistente de mi jefe porque cogió mi tarjeta atrevidamente. Yo estaba sentada en la plenaria cuando, pum, me llegó una alerta de que me habían cogido mi tarjeta”, dijo Pinzón según el material revelado por Cambio.

Después de eso, la exasistente de Benedetti, quien no fue a indagatoria de caso de corrupción por supuesta maluquera que tuvo, había ido a su banco para verificar la transacción y le pidieron redactar una carta para verificar con los proveedores de España y responder quién sería la supuesta “usurpadora”.

“La redacté y ¡oh sorpresa!… Un día estaba en mi apartamento y me llamaron de Fallabela y me dijeron: ‘buenos días, doña Elsy, es para darle reporte de quién le hurtó su tarjeta’. Me dijo: Laura Sarabia”, declaró Pinzón.

Luego de eso, la exasistente de Benedetti habría contactado a Sarabia y ella misma le habría pagado un monto de alrededor de tres millones de pesos.

“La pelada me pagó”, dijo, “pero no me dio eso buena espina, porque así como me hizo eso me pudo haber hecho más”.

Pero, pese a esas declaraciones y ese nivel de detalle del supuesto hurto, la directora de Prosperidad Social le dijo a Cambio que ella nunca se había enterado de esas declaraciones –que ya completan más de un año de antigüedad– y que adelantaría todas las acciones para averiguar cuál era el caso en el que la estaban incriminando.

Sin embargo, hay un detalle curioso en su respuesta y es que, aunque niega haber robado algo, pareciera que sí admite que en algunas ocasiones usaba las tarjetas de crédito de Pinzón, con previa autorización, para hacer compras del exsenador Benedetti.

(Vea también: Detalles de diligencia de Marelbys Meza: dijo cómo llegó maletín a casa de Laura Sarabia)

“Nunca cogí una tarjeta sin su autorización. Ella le prestaba sus tarjetas a Armando Benedetti, por eso está siendo investigada. Todas sus compras están relacionadas con Armando Benedetti, quien usó avioneta de narcopiloto para trasladar a niñera de Laura Sarabia, y eso es fácil de comprobar”, dijo.

De hecho, esa investigación que enfrenta Pinzón podría estar relacionada con las compras y movimientos que le habría hecho a Benedetti mientras era su subalterna.

Tal como reza la investigación, entre 2010 y 2018 la exasistente habría realizado movimientos por alrededor de 1.200 millones de pesos entre Suiza, China, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, España y Panamá, pese a que sus ingresos legales no superaban los 17 millones de pesos.

Con todo eso, a Sarabia, quien reapareció acompañando a Petro a dejar flores en el mausoleo de Mao Zedong, le cayó otro escándalo que se suma a los audios de Benedetti hablando de supuesta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro y del presunto uso irregular del polígrafo presidencial para investigar un robo doméstico.

Lo cierto es que, además de lo graves que son las denuncias en sí misma, a una funcionaria como Sarabia le caen con más peso teniendo en cuenta que maneja el Departamento Nacional de Prosperidad Social, DPS, una entidad que es clave dentro del Gobierno Petro y que maneja 10 billones de pesos del erario nacional.

Por ahora, esas declaraciones no trascendieron a una investigación formal del ente acusador, por lo que Sarabia nunca tuvo que defenderse ante instancias legales. De hecho, esa investigación contra Pinzón por enriquecimiento ilícito también se encuentra inactiva, por lo que es poco probable que haya nuevos desarrollos de este escándalo.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.