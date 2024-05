A través de redes sociales, se hizo viral, la denuncia de una mujer víctima de robo en un cajero de Pasto. Los hechos quedaron registrados en un vídeo de seguridad.

Según versiones, “estos delincuentes, al dispositivo le habrían arrojado escopolamina, sustancia somnífera para hurtarle, uno de ellos usaba tapabocas”.

Señalan que posteriormente, la mujer ingresó y de un momento a otro la despojaron de su dinero, pues habrían sacado todo el dinero de su tarjeta en el cajero de Valle de Atriz de Pasto, donde taxista se fue por abismo y murió.

Tras lo ocurrido, la víctima posteriormente acudió al banco para que le suministren los vídeos de seguridad. Allí se evidencia a dos jóvenes cerca del cajero, tratando de manipular del dispositivo.

“Subo este video que me suministró el banco, no saben el mal que me han hecho. Tengan cuidado las personas en estado de embriaguez a la hora de sacar su dinero”, comentó la víctima en redes sociales.