En Bogotá se conocen múltiples casos de robos de vehículos, celulares y dinero. Pero es raro escuchar que una persona se dedique al robo de chocolatinas. Este es el caso de Luis Augusto Mora Rangel o más conocido como el ‘ladrón de chocolatinas’, este personaje estuvo encarcelado durante varios años por robar este dulce en especifico.

Actualmente este personaje ha cambiado y le ha dado un rumbo nuevo a su vida, ahora, ya en libertad se convirtió en abogado y su mayor propósito es ser el defensor de los pobres. A pesar de que ya pago su delito en prisión, en la cárcel La Picota de Bogotá, nuevamente está siendo perseguido por dos nuevos casos judiciales que podrían hacerlo volver a prisión por un año más.

El abogado de Mora Rangel está haciendo todo lo posible para que estas nuevas acusaciones no sean válidas y Luis pueda seguir en libertad. Pero no solo su defensor esta en desacuerdo con la persecución del ex convicto, también han sido varios testigos directos, que les parece injusto que sigan detrás de él y argumentan que los delitos que él cometió no le hicieron daño a nadie, además que no son de gran relevancia al compararlos con otros crímenes más graves, en donde los ciudadanos pueden salir perjudicados o heridos.

Por otro lado, Mora Rangel y su abogado han fundado una organización para ayudar a aquellos que están encarcelados y sin defensa legal. El ‘ladrón de chocolatinas’, hablo con nuestro periodista Alexander Oyola quien le cuenta que esta temeroso de volver a la cárcel pues ya aprendió su lección, lo único que desea es poder seguir ayudando a quienes lo necesitan he incluso desea poder tener un nuevo comienzo fuera del país.