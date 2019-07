green

Tal sería la falta de credibilidad del exfiscal anticorrupción que su expediente en ese país se habría denominado ‘Conejo’, lo que ese medio interpreta como una clara señal de que la justicia cree que les “hizo conejo”.

“Lo que dice Moreno es falso”: Julio Sánchez Cristo

Esto se debería a que Moreno no habría revelado la información que se había comprometido a dar cuando pidió que el gobierno le concediera la visa a su pareja, pese a que esta “tiene un expediente de narcotráfico”, siguiendo el relato de La W.

La emisora consultó en Washington después de que Moreno le hiciera llegar a una de sus periodistas una serie de audios con testimonios en los que desmiente que no haya aportado nada a la justicia norteamericana: “Solicité extradición exprés, acepté cargos; no le estoy quedando mal a Estados Unidos. He tratado de resarcir”, aseguró.

Sin embargo, otra revelación que a La W no le suena es que el exfiscal anticorrupción sostiene que el Departamento de Justicia le preguntó por el exfiscal general Néstor Humberto Martínez “después de la muerte de una persona por cianuro”, que sería el controller de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano.

Sin embargo, el periodista Julio Sánchez Cristo asegura que la última vez que los fiscales se entrevistaron con Moreno fue a mediados de 2018, cuando Pizano todavía estaba vivo, por lo que esa versión no tendría fundamento.

Sánchez Cristo incluso añade que a Martínez lo “siguen considerando su mejor aliado en la lucha contra la corrupción” en Washington, y que “nunca hubo una sospecha sobre él”.

Moreno también habló al respecto en uno de los audios en los que parece contestar preguntas de una de las periodistas de ese medio, que por su parte dice haber recibido el material a su nombre, pero que no había enviado preguntas y mucho menos tuvo oportunidad de contrapreguntar. “No he ofrecido hablar de Néstor Humberto Martínez”, señaló, pero dijo que tampoco se ha negado a que le pregunten por él. Prueba de ello, prosigue, es que el periodista Daniel Coronell lo hizo y reconoció tener información al respecto.

Eso sí, infiere que no lo ha hecho porque no cree que el fiscal general encargado, Fabio Espitia, sea “el indicado para recibir ese tipo de información, teniendo en cuenta que fue una persona que llegó (a la Fiscalía) por Néstor Humberto Martínez”.