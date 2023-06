El tema que dio origen a la discusión fue la más reciente encuesta que publicó el CNE sobre el Gobierno de Gustavo Petro, que compartieron en W Radio.

Julio Sánchez Cristo y la pelea con oyente en W Radio

A raíz de ello, un oyente llamó a W Radio para mostrar su desacuerdo con los resultados, argumentando que no compartieron la ficha técnica; hecho que causó la reacción de Julio Sánchez Cristo, director del programa, que explicó que todo está cargado en la página web.

Oyente Federico: “No es normal, Julio, que usted haya publicado una encuesta y nos mande a la página a ver la ficha técnica. Quiero que me la diga”.

Julio Sánchez: “Un segundo, tranquilo, la encuesta no la hizo La W Radio”.

Oyente Federico: “Usted es responsable de lo que publica”.

Julio Sánchez: “Vamos pregunta por pregunta, cuál es su primera pregunta y se la respondemos”.

Sánchez Cristo, junto a los periodistas Lucas Pombo y Juan Pablo Calvás, le respondieron las preguntas al oyente sobre la edad, nivel socioeconómico, género y regiones de los encuestados.

“Vuelvo con el amable oyente por si tiene más dudas”, precisó el conductor del programa, no sin antes resaltar que la ficha técnica de la encuesta del CNE está publicada en la página web de La W.

Acto seguido, el oyente le reclamó a la mesa de trabajo por otro tema y fue la entrevista que le hicieron al exministro Alberto Carrasquilla sobre la economía del país en cuanto a las reformas y el precio del dólar.

“Déjenme terminar. El señor Carrasquilla dice que la devaluación del peso se debe a que las reformas se están cayendo ¿Eso es un argumento válido en economía o es la percepción del economista? Deben profundizar más”, indicó Federico.

Sin embargo, Julio interrumpió al ciudadano y le dijo: “No, señor oyente, cálmese. Entonces cerramos la página de la encuesta. Ahora, quiere opinar sobre la entrevista con Carrasquilla“.

El oyente insistió: “Déjeme terminar, no me evada la pregunta… El señor periodista hace la pregunta… Carrasquilla responde… Por qué el periodista guarda silencio, por que no contrapregunta. No es técnico”

Ante ello, Sánchez Cristo mencionó que él hizo una pregunta y el exministro dio su opinión, la cual puede ser diferente a la de los oyentes y otros economistas.

Oyente Federico: “Usted no puede interpretar, lo hace todos los días”.

Julio Sánchez: “Qué voy a interpretar, yo hago una pregunta y el señor contesta”

Oyente Federico: “Guardan silencio porque ustedes ponen a andar una realidad, un criterio”

Julio Sánchez:“Muchas gracias, ¿algo más?”

Oyente Federico: “Sí, en la mañana quiero escuchar noticias”, haciendo referencia a algunos temas subidos de tono que tocan en el programa matutino.

Para rematar el episodo, en la emisora le dieron voz a otro oyente (José), quien, en la misma tónica de Federico, comentó: “Lo que no sirve es el periodismo que usted hace, se molesta con lo que acaba de decir el oyente y lo que usted no reconoce es la parcialidad que tiene. Todo lo que pasa es una recocha. Usted es un ‘showman’ de una programa ridículo y gracioso, no para informar”.