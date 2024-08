Este jueves 22 de agosto se presentó una tragedia dentro de las instalaciones de la Universidad del Atlántico, luego de que un joven cayera al vacío desde el piso seis del bloque D y falleciera minutos después.

De acuerdo con las primeras informaciones, el estudiante fue trasladado a la Clínica Portoazul, donde murió en la unidad de cuidados intensivos, recogió el diario local Zona Cero.

Las autoridades identificaron a la víctima como Julián Cantillo, quien al parecer atentó contra su vida. Esa hipótesis tomó fuerza luego de que en redes comenzara a circular un mensaje de WhatsApp que, presuntamente, fue enviado por el joven a un grupo a modo de despedida.

¿Qué mensaje dejó el joven que murió en la Universidad del Atlántico?

En la imagen que muestra lo que sería el último texto que mandó la víctima por chat se aparecen los datos personales del padre, además de unas instrucciones sobre una carta guardada en su bolso.

“Hola, creo que pocos de aquí me conocen. Pido disculpas si lo que estoy a punto de hacer cancela algunas de sus clases (espero que no, mi estúpida vida no debería ser tan importante)”, dice inicialmente el mensaje que se lee en la imagen, escrito desde un usuario que tenía el nombre de Julián Cantillo.

20 minutos antes de lanzarse al vacío desde el quinto piso de la Universidad del Atlántico, Julián Cantillo, escribió este mensaje a través de un grupo de WhatsApp.

20 minutos antes de lanzarse al vacío desde el quinto piso de la Universidad del Atlántico, Julián Cantillo, escribió este mensaje a través de un grupo de WhatsApp.

Acto seguido, se aprecian las indicaciones que el emisor del mensaje les dio a quienes estaban en el grupo para que cumplieran lo que sería su última voluntad. Incluso, compartió el número de su padre para que se comunicaran con él.

“En la billetera que está en mi bolsillo izquierdo está mi cédula y una nota que tienen que leer mis familiares, en mi bolso que está en el sexto piso del bloque D también. Adiós”, concluye el mensaje que circuló en redes.

Asimismo, se aprecia que el que mandó el mensaje, que según diferentes usuarios es el joven fallecido, no quería que su madre supiera lo que iba a hacer antes que su padre, pues pidió comunicarse primero con el papá para que le informaran la situación.

