Es noticia, este 20 de agosto, el asesinato del médico Wilson Royero Díaz. La presunta responsable es su pareja sentimental que, en un supuesto ataque de celos, lo apuñaló. Todo esto sucedió en el municipio de Anzá, Antioquia, que está ubicado a más de hora y media de Medellín.

El ataque se registró en un hotel del centro del municipio, en la madrugada del domingo 18 de agosto. Al parecer, ambos tuvieron una discusión por una supuesta infidelidad. Ella le propinó una puñalada en el pecho, muy cerca del corazón, que terminó siendo fatal para este joven reconocido en Anzá por su compromiso con la medicina.

Quién asesinó al médico Wilson Royero Díaz en Antioquia

La presunta responsable de este asesinato es Ximena Martínez, una mujer de 37 años que era la pareja sentimental del médico desde hace ocho meses. Ya fue capturada por la Policía y, desde el primer momento, aseguró que su reacción fue en defensa propia.

Sin embargo, la madre de la víctima afirmó que su hijo no era una persona violenta y que la expareja de la mujer imputada ya lo había intentado asesinar a puñal.

“La señora Ximena (la pareja sentimental) le quita el celular y yo le pregunto: ‘¿Qué pasó, qué pasó? La señora me dice que mi hijo se había caído e inmediatamente se cerró la llamada. En vista de la situación, me comuniqué con la Policía del cuadrante, de acá de Barranquilla, les comuniqué la situación y ellos me asesoraron”, recordó Rosmery Díaz, madre del joven médico.

Rosmery también señaló qué fue lo último que habló con su hijo. Él, ya herido, le marcó a ella por videollamada y le contó que se estaba muriendo.

“A las 3:16 de la madrugada recibo una videollamada de mi hijo, donde me dice: ‘Ma, ma, me estoy muriendo’. Luego veo a mi hijo con la parte del tórax llena de sangre”, manifestó Rosmery.

