Aunque falta un poco más de un año para las próximas elecciones presidenciales, en la contienda política ya se han conocido algunos nombres que estarán peleando con sus candidaturas. Dos de ellas son Vicky Dávila, que ya hace campaña por todo el país y Claudia López, que aunque no lo ha confirmado, sus videos demuestran que está de recorrido nacional ganándo adeptos.

Precisamente, en medio de ese panorama, en Blu Radio hablaron acerca de lo que pasó en la premiación del empresario del año con la presencia de Gilinsi y su ya conocida amistad con Petro. Pero sobre todo, la estrategia que habría detrás y que le saldría mal al presidente, de cara a las próximas elecciones.

Luis Ernesto Gómez, panelista del programa de Néstor Morales, explicó lo que, según él, es un plan que ya tendría el presidente y que le podría jugar muy en contra con Vicky Dávila y Claudia López como principales opositoras.

“El principal promotor de la candidatura de Vicky Dávila ha sido Gabriel Gilinski. ¿Cuánto tiempo le permitió utilizar la revista Semana como una herramienta política para atacar a todos sus opositores con portadas?” , señaló.

Además, Felipe Zuleta aseguró que la periodista no es la única a la que Petro tiene como ataque: “El nuevo blanco es Claudia López, si vamos a creer en teorias de consipiración hay que creerlas todas. Hay una gran diferencia entre ambas, que Dávila no votó por Petro y no le toca devolverse”.

A lo que López aseguró que el presidente y el empresario usan a varios políticos, entre ellos Vicky Dávila, para beneficiarse: “¿Sabe por qué le conviene a los dos?. Lo que le sirve a Petro es la polarización, por eso el ministro cuando hablaba del frente amplio es competir contra Fajardo, Claudia López y Vicky Dávila. La estrategia de ellos es borrar al centro, ella es el caballo de troya”.

Lee También

Y finalizó diciendo que el partido Centro Democrático también ha atacado a la exalcaldesa de Bogotá como estrategia: “Claudia López también es el caballo de troya de Petro y Uribe también ataca constantemente a Claudia López, que incluso utiliza memes de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.