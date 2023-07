Durante una entrevista con el periodista Yamid Amat en CM&, Juan Daniel Oviedo, aspirante a la Alcaldía de Bogotá, se refirió a su pasado y confesó que antes de salir del país intentó entablar una relación amorosa con una mujer, pese a su orientación.

Y es que, tal y como comentó el exdirector del Dane, la presión social y el prejuicio del momento lo llevaron a tener novia, explicando que no solo se trata de una elección, sino de un tema más profundo que tiene que ver con respeto, valores, contexto, entre otros aspectos.

“Yo alcancé a tener novia, precisamente por el prejuicio, porque no se trata solamente de una elección. El prejuicio en Colombia, antes de salir a Europa, me llevó a tener novia, dudaba si me gustaban los hombres o las mujeres”, dijo Oviedo.