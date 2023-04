En medio de un mar de emociones enfrentadas, Arnulfo Yepes da gracias a Dios porque su hija Keren Julieth Yepes Joleanes, de 18 años de edad, apareció viva. La joven había sido reportada como desaparecida luego de que el pasado 5 de abril saliera de su vivienda en el barrio Pinar del Río, al suroccidente de Barranquilla, hacia la corporación donde iba a estudiar y de allí asegurara que iría hasta la casa de su abuela, a donde nunca llegó.

¿Qué pasó? Se preguntaban sus familiares, amigos y conocidos, quienes buscaron ayuda ante las autoridades y los medios de comunicación, esperando lo mejor, pero también temiendo lo peor. La joven vivía en el barrio mencionado junto a sus hermanas menores, su madrastra y su progenitor, quien colocó la denuncia por desaparición ante la Fiscalía.

Pero esta historia tuvo un giro inesperado, así lo contó Arnulfo Yepes en entrevista con Alexander Ojito, reportero urbano de Impacto News:

“Como eran unos días angustiosos, de pocas horas de dormir, el miércoles me levanté a las 11:00 p. m. y me puse a manipular nuevamente las redes sociales y logré a entrar al Facebook de ella con asesoría de algunos compañeros, pude darme cuenta de que a ella le habían comprado unos tiquetes de Barranquilla a Medellín y de Medellín a Lima, Perú, empecé a enviar mensajes al correo donde estaban registrados esos tiquetes diciendo a la persona que ya sabía dónde estaba mi hija, que ya sabía con quién estaba y que me hiciera el favor y me la pasara”.

Yepes obtuvo respuesta por parte de un hombre, quien aseguró haber conocido a su hija por internet hace varios años, cuando ella tenía solo 12 años de edad.

“Él me dijo que había contactado a la niña desde 2017 y habían establecido un noviazgo virtual y que él le había dicho que cuando cumpliera los 18 años le iba a comprar los tiquetes para que ella se fuera para Lima, yo le dije que tenía que hablar con mi hija porque tenía puesta una denuncia por desaparición forzosa y que había solicitado que le anularan la cédula para que volviera a casa”.

Al rato, el padre de Keren pudo comunicarse con ella. “Me dijo que estaba bien, allá yo tengo a una prima la cual localizó a la niña, ella se va a trasladar hasta su lugar de residencia para confirmar que ella esté voluntariamente (…). No la vi directamente, hablé con ella por medio de una llamada que me hizo a través de Messenger y me dijo que estaba bien, le pasé a una tía y a la abuelita, y les dije que hablaran con ella porque lo más probable era que yo le iba a hacer insultos, reclamaciones, porque fueron 17 días de sufrimiento, dolor, de desespero, me tocó implementar un plan de búsqueda con el apoyo de los periodistas”, contó el hombre.

Ante esta situación, Yepes recomendó a los padres estar atentos a lo que hacen sus hijos a través de las redes sociales, donde pueden comunicarse con personas que los persuadan de distintas maneras para que realicen acciones que, en muchas ocasiones, pueden ser muy peligrosas:

“Ahorita que enfrentamos la verdad nos damos cuenta de que son las redes sociales las cuales están influyendo en nuestros hijos y digo a los padres que tengan mucho cuidado, gracias a Dios pude contactar a mi hija, pero si no fuese así, ¿dónde estaría ella?; de todas maneras, se confirmó que está con una persona con la cual decidió estar y no me voy a interponer en eso porque ya es mayor de edad, voy a confirmar que lo que me dijo la persona sea cierto a través de una prima que está allá en Perú“.

Finalmente, Arnulfo agradeció a quienes lo apoyaron en la búsqueda: “Doy gracias a las personas que colaboraron de una u otra manera en las publicaciones y marchas, les quiero ofrecer mis disculpas, no sabía realmente cuál era la situación, pero gracias a su colaboración se pudieron esclarecer los hechos, que Dios los bendiga”.

Keren Julieth perdió a su madre cuando tenía solo cuatro años de edad; su madrastra Miladys Bolívar, quien la ha visto crecer, expresó al conocer que ya había sido ubicada: “Le damos gracias Dios por su aparición, fue un gran logro que ella estuviese sana y salva, y que independientemente de la decisión que haya tomado la apoyamos, le deseo los mejores éxitos donde esté y con quien esté”.