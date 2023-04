Lisbeth Pardo no ha contado con la fortuna de dar con el paradero de su hijo Keiner David Ramos Pardo, de 17 años, quien desapareció el pasado 19 de marzo tras salir de la casa de su novia en el barrio Por Fin de Barranquilla, Atlántico, y dirigirse hasta su lugar de residencia en el mismo sector.

Preocupada y desconcertada, la mujer acudió nuevamente a los medios de comunicación que la han apoyado difundiendo la información sobre la desaparición del adolescente, quien apenas cumplirá 18 años en febrero de 2024.

De mi hijo no se tienen noticias ni buenas ni malas, las autoridades no me ha dicho absolutamente nada, empapelé el barrio, los alrededores y desde que la Policía se apersonó de eso ni más; en una ocasión me llamaron de la Oficina de Desaparecidos, me mandaron para el edificio Manzur, pero al llegar allá no me atendieron porque no tenía cita, ahora estoy gestionando una para que me den información, me digan qué han hecho, cómo va la investigación”, contó Pardo.

Ni vecinos o usuarios de las redes sociales le han dado a la mujer información pertinente, solo en las últimas horas, una persona a la cual le entregó un volante le dijo algo que la dejó preocupada: “Yo siempre cargo los volantes conmigo, le entregué uno a un señor y me dijo que a un grupo de muchachos se los llevó un hombre para Cartagena, que se dedica a reclutar a pelaitos ‘para camellar’, que averiguara para ver si mi hijo no había caído ahí también”.

De Keiner David se conoce que vivía junto a su madre, su abuela y sus hermanos, iba a validar su bachillerato y, en estos días, su novia está a punto de dar a luz a su hijo. “A pesar de ser menor de edad, él estaba muy tranquilo con eso, como él vivía con nosotros, estábamos respondiendo por el embarazo. Ella salió embarazada en las visitas que le hacía a él acá en la casa, ahora está devastada, se siente sola”.

La madre aseguró que su hijo no tenía enemigos ni problemas con las autoridades, que siempre fue un adolescente tratable, aunque de pocas amistades, y pidió a la ciudadanía no perder la voluntad de ayudar por “casos en los que los adolescentes parten voluntariamente de sus casas sin avisar”.