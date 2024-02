La tarde del martes 27 de febrero fue hallado sin vida al interior de un parqueadero ubicado en la calle 14 con carrera 16 del barrio Alfonso López de Valledupar, el joven Félix Eduardo González Pinto, de 28 años.

“Él no nos manifestó su intención de quitarse la vida, lo veíamos bien. El que conocía realmente por qué tomó esta decisión era é l”, expresó Orlando Pertuz, padre de crianza de la víctima, quien lo vio por última vez el pasado lunes 26 de febrero.

Según información de amigos, al parecer, problemas económicos podrían haber desencadenado esta tragedia. Félix enfrentaba dificultades financieras, aunque las autoridades continúan investigando los motivos exactos detrás de su fatal decisión.

“Mi alma se fue con él. Voy a extrañar mucho que me cantaba y me decía cosas bonitas. Es duro para mí esta situación sin poder irlo a verlo por las amenazas que me han hecho verbal”, dijo a EL PILÓN Jenifer Tovar, excompañera sentimental de Félix, con quien sostuvo una relación de nueve meses e inicialmente vivieron juntos en el barrio Los Fundadores y hasta el pasado 13 de febrero residían en el lugar donde la víctima —según las autoridades— decidió acabar con su vida. Manifestó ser juzgada e intimidada, al ser culpada por muchas personas de la fatal decisión del joven.