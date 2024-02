Una mujer residente del barrio Siete de Agosto de Valledupar mostró su preocupación y temor al pedir ayuda y sanciones por el caso de su hija que fue abusada por su primo paterno, quien no pagó una pena por ser menor de edad.

Según narró la madre de la menor, los hechos se registraron en 2022 luego de que la niña al salir del colegio se quedara en la residencia donde vive su papá, quien tuvo que salir a hacer unas vueltas y la dejó en el lugar.

Siguiendo el relato, la progenitora indicó que “al regresar, encontró a la niña en un cuarto y él la llevó a acostar, pero ella le manifestó que quería ir al baño. Estando en ese lugar, ella tardó en salir, por lo que su padre fue a inspeccionar y se encontró con una terrible escena”.

“El padre de mi niña me llama y me cuenta lo sucedido, yo le digo que eso no está bien y tampoco es normal”, dijo la madre de la menor.