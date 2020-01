En las horas de la mañana de este jueves, la mandataria capitalina reveló el protocolo que seguirán las autoridades durante su administración para controlar protestas.

El primero de ellos, explicó López, es el apoyo de mujeres gestoras de paz que “son madres tanto de marchantes como de miembros de nuestra Fuerza Pública”.

Los siguientes actores que entrarían a mediar son los gestores de convivencia, luego la fuerza disponible no armada y si eso no funciona, se envía al Esmad, explicó.

Muchos aplaudieron que la primera opción sea el diálogo, sin embargo, no a todos les pareció buena idea. En especial a Santiago Martínez, un joven que ante las cámaras de CM&, y en medio de una manifestación, le pidió a López buscar otras alternativas:

“La invitación a Claudia es que no instrumentalice nuestras madres. Ellas no nos parieron para venir a confrontarnos acá”.

Esta, como toda nueva propuesta, tuvo comentarios positivos y negativos. Acá, algunos de los que le escribieron a la alcaldesa de los capitalinos en Twitter, como respuesta al anuncio:

A mí esta idea no me gusta, eso será exponer a estás mujeres a una confrontación que puede salir mal y los responsables será @Bogota . No digo que la iniciativa sea mala, pero me preocupan ellas

— Leo Vargas Moreno (@MLeOVargasM) January 17, 2020