Vargas se comunicó con W Radio y expuso su denuncia. Ella contó que pidió un servicio de esa ‘app’ para ir desde el norte de Bogotá hasta el parque de la 93, en la zona de Chicó Norte.

El viaje, que no debía tardar más de 15 minutos, se convirtió en una pesadilla para ella, cuando el conductor, identificado por ella como Luis Eduardo Flórez, se desvió de la ruta y se la llevó con dirección al sur de Bogotá.

Ella contó que el sujeto la acosó sexualmente mientras la retenía en el carro. “Yo estaba con mucho miedo y le empecé a pegar con la cartera, luego me cogió la mano izquierda y la puso encima de su pantalón”, relató.

El individuo entró al barrio La Castellana y dejó a la joven encerrada en su carro mientras se bajaba. Fue allí cuando los gritos desesperados de ella fueron escuchados por gente que la ayudó.

En ese momento, el sujeto la sacó del carro y se fue rápidamente en el vehículo, incluso dejando la puerta abierta, contó Vargas, en esa emisora.

Lejos de terminar, el susto de la joven apenas empezaba, ya que, según relata, la inoperancia de la ‘app’ no le permite avanzar en la denuncia judicial contra el sujeto por las agresiones físicas que sufrió.

Acerca de una posible negligencia en la entrega de datos para el proceso, Paula Bernal, directora de asuntos corporativos de Didi, dijo en W Radio que ellos se ciñen a la ley de protección de datos y solo pueden entregar información privada ante un requerimiento de la policía.

“Eso es en cumplimiento de la ley de ‘habeas data’, es la ley que rige en Colombia y que estamos obligados a cumplir. Legalmente, no podemos proporcionar información confidencial a usuarios o socios. Sin embargo, dispondremos esta información a las autoridades correspondientes”, aseguró.

Bernal habló sobre el protocolo que su empresa presuntamente usa para estos casos de acoso y agresión sexual. Sin embargo, Vargas refutó y dijo que no se cumplió “ni el 1 %” del supuesto protocolo.

“Lo que ella [Bernal] dice es espectacular; ojalá se hubiera dado el 1 % de eso. No hubo ningún protocolo. Siempre hay protocolos, acá jamás me dirigieron a la línea púrpura o me ofrecieron asesoría médica. Lo único que me dijeron es que tenía un vale por 10.000 pesos por si quería ir a la fiscalía”, aseveró la joven.

Ante la insólita propuesta de ayuda, con un bono para usar de nuevo la ‘app’, Bernal dijo que es algo habitual en los “casos de seguimiento” en los que las personas quieren ir ante las autoridades y ellos les “facilitan la movilidad” para hacerlo.

Este es un fragmento de la denuncia publicada por W Radio: