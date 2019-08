green

La denuncia fue hecha por la propia víctima, identificada como Laura Alfonso, quien aseguró que el individuo se frotó contra su cuerpo, “en la parte de la cola”, mientras ella esperaba un bus en la estación de la Escuela Militar, en el norte de Bogotá, reportó Blu Radio.

“Empiezo a sentir como una fricción superextraña, como inusual, como una persona demasiado cerca […]. Yo estaba temblando y a lo que mando la mano, el señor que estaba parado detrás mío se estaba masturbando justo en mi cola”, relató la joven a la emisora.

“Me giré, le grité y luego me puse a llorar. Una chica me auxilió, me abrazó. La gente reaccionó y me imagino que lo gritaron. Yo en ese momento estaba desconcertada”, narró la estudiante de 22 años en Noticias Caracol.

La víctima indicó que el sujeto no tenía “pinta de malandro” sino que al contrario estaba “bien vestido” y se veía “normal”, por lo cual ella no desconfió inicialmente del hombre de 49 años de edad, añadió el noticiero.

Con la ayuda de algunos usuarios que se encontraban en la escena, el abusador fue retenido y entregado a la policía, indicó el medio. Añadió también que la Policía Nacional busca otras denuncias contra el capturado pues, al parecer, no es la primera vez que acosa a mujeres en Transmilenio.

La joven universitaria manifestó su preocupación pues, según le dijo a Noticias Caracol, pese a que la captura se dio casi en flagrancia, el supuesto delincuente podría quedar en libertad en las próximas horas.

Los hechos denunciados se presentaron en medio del caos y congestiones que se vivieron durante la noche del martes en varias estaciones de Transmilenio, en especial las ubicadas en la Autopista Norte, debido a las protestas de varios usuarios que bloquearon la troncal.