A través de un video publicado en sus redes sociales, la joven denunció que el viernes en la noche unas personas inescrupulosas crearon un perfil falso con su nombre en Instagram y OnlyFans, en el que están usando sus fotografías.

“Acabo de despertarme y tengo cerca de 300 mensajes. Están suplantando mi identidad. Todo el mundo me está mandando esa cuenta. Sin embargo, yo no puedo verla porque me bloquearon. No es cierto que esté usando esa plataforma”, manifestó.