La joven publicó varias imágenes que dieron cuenta de la violencia con la que su padrastro, que estaba bajo los efectos del alcohol, la golpeó en repetidas ocasiones durante una reunión familiar.

Laura cuenta que después de un cruce de palabras en el que intervinieron su padrastro y algunos tíos, su madre la cogió del cabello y se lo jalaba. Admite que para defenderse respondió a la agresión y de ahí en adelante la situación empeoró.

“Mi padrastro me cogió por detrás, me arrastró por el piso de prácticamente todo el apartamento, me comenzó a coger a golpes”, cuenta la joven desde sus redes sociales