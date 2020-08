La joven, enfermera de profesión, sigue en cuidados intensivos luego del brutal ataque con cuchillo que le propinó su exnovio, y por eso la familia se mostró en contra de que el agresor quedara libre. No obstante, Blu Radio consultó al general Luis Ernesto García, comandante de Policía Metropolitana de Bucaramanga, para saber qué ocurrió en el procedimiento.

“En ese momento no se puede aprehender porque la persona hizo presentación de manera voluntaria. Se tomó interrogatorio por parte de la Fiscalía con apoyo de la Sijín, esperemos que pronto se expida la orden de captura”, explicó el oficial, según la emisora.

Mientras llega esa orden de captura, la familia teme que el hombre “se pueda escapar”, y por eso un allegado de la joven pidió, por medio de la frecuencia, que autoridades “actúen rápidamente y se haga justicia”.

En cuanto a la salvaje agresión, medios locales como Vanguardia mencionan que los hechos se presentaron el sábado en la noche cuando Damaris Gabriela Ramos salió de su casa para comprar una pizza, en el sector de Café Madrid.

“[…] como a cinco cuadras, se encontró con un amigo que la invitó a una casa en un segundo piso que estaban tomando. Ella no sabía que el ex estaba ahí y el amigo no sabía que habían terminado”, contó a ese medio la madre de la joven, Miriam García.