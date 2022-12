Por estos días se ha puesto de moda el aumento de botellas de licor adulterado por cuenta de las fiestas de Navidad y fin de año. En Bogotá, las autoridades están en alerta por el famoso trago del ‘Rey de Reyes’, que ha sido intervenido por algunos delincuentes y ya ha dejado más de 30 muertes en la ciudad.

Precisamente, quienes consumen licor adulterado tienden a sufrir consecuencias graves para su salud. Así le ocurrió a un joven en 2019 quien en diálogo con El Tiempo contó su historia y cómo su cuerpo reaccionó cuando ingirió un whisky que estaba en extrañas condiciones.

Todo ocurrió cuando él y su familia se desplazaron hasta una finca en Girardot para pasar una Navidad cálida. En la madrugada del 25 de diciembre, sus familiares estaban celebrando la llegada del Niño Dios. El alcohol se hizo presente en el festejo; sin embargo, el abuelo del joven destapó una botella de Whisky por lo que su nieto decidió recibirle un trago, sin pensar que consumirlo le traería graves consecuencias.

“Ese trago fue el que me puso a mí súper mal. De inmediato me hizo reacción, se me subió el ritmo cardiaco tenaz, las manos se me pusieron super rojas, la cara, los pies, me hinché, sentía mareo, falta de oxígeno y sudaba mucho”, le dijo el joven al citado medio.

La reacción fue inmediata y el abuelo se abstuvo de consumir el licor. La familia, consternada no sabía que hacer y fue uno de los primos del joven que permitió que su cuerpo se estabilizara, al darle una recomendación que le resultó efectiva: “Un primo me dijo que me tomara un ‘shot’ grande para que hiciera acto reflejo y vomitara todo, sacara todo del cuerpo”.

Aunque el efecto sirvió para que el joven se sintiera mejor, lo recomendable en estos casos es acudir de inmediato a un centro médico para recibir atención.