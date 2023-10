La inseguridad en la Cali sigue dejando víctimas cada día, los dueños de lo ajeno siguen utilizando diferentes estrategias para robar a los usuarios. Una joven terminó desorientada y sin celular, la noche del jueves, en una ruta del MIO.

El horario pico es uno de los más aprovechados por los ladrones en las rutas del transporte público masivo, MIO, para hurtar las pertenencias de los usuarios con “cosquilleo”, “rezos”, “chuzos” y hasta “sustancias extrañas”, estas son modalidades utilizadas, el más reciente caso, le ocurrió a L. M., la noche del jueves.

Extraño robo de un celular en ruta del MIO en Cali

El día jueves 12 de octubre, nos llegó el reporte de una denuncia donde una joven perdió su teléfono móvil y dinero en efectivo, que le fue robado en una ruta del MIO.

Según relata los hechos, la situación se presentó cerca entre las 7 y 8 de la noche, cuando se movilizaba en la ruta A44A con destino al barrio Manuela Beltrán, ruta que abordó en la estación Andrés Sanín.

De acuerdo a lo expuesto, el bus estaba muy lleno, iba sentada al lado de hombre que, al parecer, venia de trabajar al igual que ella; no le vio malicia, explicó la joven.

“Hay que mirar quién va a nuestro lado siempre”

“Era de tez negra, tenía una gorra y un morral rosa, recuerdo que se movía extraño, pensé que de pronto venía urgido por un baño o algo así”, cuenta la joven.

Luego de ello, no recuerda que más paso, sin embargo, asegura que venía consciente y escuchando las paradas.

“Era como estar en una especie de trance, estaba, pero a la vez no, fue muy extraño”, expresó la joven.

Más adelante la joven reaccionó y cuando se percató ya no estaba lleno el bus, el señor que iba a su lado no estaba y ya se acercaba la hora de bajarse. Cuando miro su maletín estaba abierto, no tenía ni el celular, ni la plata que portaba, se sentía confusa y con un leve dolor de cabeza.

Son pocos los recuerdos que tiene de la situación y aun no se explica cómo no sintió nada, a pesar de que iba despierta.

Se bajó de la ruta sin saber qué más hacer, decidió seguir su camino a casa, porque en la zona no había presencia policial.

Al llegar, tuvo que buscar un medicamento para bajar la cefalea, y de ahí, a través de teléfonos de su familia, buscar ayuda de amigos para bloquear sus cuentas de redes, y bloquear su número.

Este viernes haría el trámite de denuncia ante Fiscalía, aunque “la misma noche del jueves hice reporte del hurto a Claro, y a la Policía“.

