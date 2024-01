El pasado domingo 14 de enero, un hombre de 24 años identificado como Estiven Yara Hernández, ingresó sin signos vitales a la clínica La Sagrada Familia de Armenia.

Según el reporte entregado por la Policía Quindío, Yara Hernández llegó a su casa en horas de la madrugada del pasado domingo 14 de enero a dormir, luego de haber estado en una fiesta la noche del pasado sábado 13 de enero. Los familiares del joven de 24 años se dirigieron a levantarlo, pero como no reaccionó lo llevaron al centro médico, pero ya estaba sin signos vitales.

Sin embargo, la causa de la muerte será establecida finalmente por las autoridades forenses de Medicina Legal tras realizar la debida necropsia al cuerpo.

NUEVA CRÓNICA QUINDÍO estableció contacto con Diana María Pinilla Herrera, urgencióloga del Hospital San Juan de Dios, para conocer con qué frecuencia se presentan casos similares, respondió que no era frecuente el ingreso de pacientes con un cuadro similar como en el caso expuesto.

“Casos con muerte súbita y considerándolo como un caso de posible abuso de sustancias psicoactivas, no es un diagnóstico frecuente, ese es un último diagnóstico y es Medicina Legal quien determina la causa de muerte después de múltiples estudios. Vemos con más frecuencia casos de pacientes que ingresan por una intoxicación que, según la sustancia que se use, tiene diferentes síntomas”, explicó Pinilla Herrera.

La especialista y profesional en la salud explicó que hay sustancias que se encuentran en una fiesta como el alcohol, opioides y demás que pueden causar intoxicación en los organismos de las personas, “es dependiendo de la cantidad, la calidad y depende de muchas otras circunstancias. No hablamos solamente de intoxicación por psicoactivos sino que pueden haber intoxicaciones por elementos que son naturales que también pueden producir síntomas similares a los que pueden producir las sustancias psicoactivas o las que venden mucho ahora que son sintéticas.

Las personas pueden presentar múltiples síntomas que pueden ser relacionados por una intoxicación, es decir, tras la ingesta de alcohol se puede producir una intoxicación por alcohol y se puede medir por niveles, grado I, II o III de alcohol según los estudios realizados a la persona, “el mareo, el dolor de cabeza, la sed, la deshidratación y el vómito, todos son signos o síntomas de intoxicación, aunque el alcohol sea socialmente aceptado, lo mismo puede suceder con el consumo de cigarrillo, cuando dejan encendido el carro en el parqueadero y luego se presenta un dolor de cabeza, producido por una intoxicación con monóxido de carbono, cualquier sustancia puede producir intoxicación según la cantidad”, explicó la doctora.

Hay grados de intoxicación donde, dependiendo del nivel, se pueden presentar síntomas neurológicos, convulsión , alteración en el estado mental y puede suceder según la sustancia.

“La situación que pasa comúnmente es que las personas muchas veces, compran o acceden a sustancias psicoactivas de las cuales no tienen claridad en la pureza, ni en la calidad, ni en la cantidad de lo que, en teoría, están consumiendo. Si una persona llega diciendo que compró alguna sustancia, quien accede a consumirla no puede tener claridad de lo que está consumiendo. Hay variedad de sustancias que se usan pero están combinadas, cuando llegan casos de pacientes que presentan alteración en el comportamiento, desubicados, que no recuerdan dónde viven, realizamos una variedad de exámenes para determinar cuál pudo ser la sustancia usada. Hay casos donde nos indican que un paciente tomó alcohol en una fiesta, pero no sabemos si pudieron ponerle benzodiacepinas por ejemplo, o resulta que compró cocaína pero resultó que le mezclaron fenciclidinas, que usan usualmente para mezclarlo con otra cosa y puede producir alteraciones en el comportamiento o alucinaciones”, explicó Pinilla Herrera.