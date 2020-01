Los dos implicados entregaron sus versiones de los hechos a medios de comunicación; por un lado, el abogado Jaime Lombana le dijo a El Tiempo que cuando estaba a punto de retirarse del establecimiento fue abordado por Mattos de manera agresiva.

“Me empezó a gritar. Yo le dije que no iba a hablar con él y me alcanzó a la salida. Ante su insistencia le dije: ‘Usted es un mafioso y no le voy a hablar’. En ese momento, llegó una mujer y lo abrazó por la espalda y luego llegó un policía y yo me fui”, explicó Lombana en el rotativo, y agregó que Mattos lo amenazó de muerte en varias oportunidades.