Lo primero que explicó Jorge Cárdenas, en diálogo con Vicky Dávila en Semana Tv, es que su postura sobre que Jaime Garzón era “un negociador de secuestros” la sacó por una “anécdota” que le contó un amigo, pues hasta ese momento él admiraba al periodista por su trabajo.

“Hago el comentario de lo triste que fue para mí la muerte de Garzón, y me cuentan una historia. Me dice, ‘hermano, yo también pensaba igual, pero imagínese que a una amiga la secuestraron durante año y medio”, y que cuando fue liberada se reencontró con su padre y él le hizo saber lo afectado que estaba por el asesinato del periodista, “porque él estaba ayudando a su liberación”.

“Ella le dice, ¿pues ayudando? Le cuento: ‘Pues él iba a donde me tenían y me decía que parece que su papá quiere que se muera porque no quiere pagar’. Es decir, ¿de qué parte estaba? A partir de ese momento para mí cambió totalmente la idea y cobró mucha validez la teoría de que al señor lo habían matado por negociar secuestros”, insistió Cárdenas en la entrevista, afirmación que ya había hecho en Twitter y por la que recibió críticas.

Fue en ese momento cuando Vicky Dávila lo interrumpió para discutir sobre esta hipótesis, pues aseguró que ella conoció muy bien a Garzón y que no está de acuerdo con el actor.

“Le respeto su opinión y no pretendo hacer un debate, pero no estoy de acuerdo con lo que usted dice de Jaime Garzón, porque la imagen que yo tengo de Jaime es completamente distinta. Lo vi trabajar cuando yo apenas llegaba a Bogotá, tenía 21 años y era reportera en TV Hoy y QAP, y le respeto su concepto, pero yo no creo que eso haya sido posible”, le refutó la periodista.

Pero Jorge Cárdenas insistió en su idea sobre Garzón, dijo que era “tremendamente mujeriego”, “mueco” y un “gran humorista”, y hasta lo comparó con el señalado narcotraficante José ‘Ñeñe’ Hernández cuando Dávila le dijo que no hablara mal de los muertos.

“Ya no está, ya Jaime no se puede defender”, comentó la periodista, a lo que el actor respondió: “Igual que el ‘Ñeñe’. Volviendo a lo mismo, ¿no?”.

Esta es la entrevista completa con Jorge Cárdenas (habla de Garzón desde le minuto 42 en adelante) y el trino que generó el debate.