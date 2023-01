El proceso de John Poulos sufrió varias dilataciones este martes 31 de febrero, cuando la diligencia judicial de medida de aseguramiento debió ser suspendida luego de que renunciaran el abogado defensor y la traductora que había sido puesta al servicio del norteamericano.

Lo curioso fueron las argumentaciones que se escucharon después de cada eventualidad, pues el abogado dijo que abandonaba el caso por amenazas, aunque también aclaró que había sido el propio Poulos eel que le había pedido la renuncia.

Entre tanto, sobre la traductora, todas las partes estaban de acuerdo en que no hacía una correcta interpretación de los términos técnicos y que no era conveniente mantenerla, por lo que otro funcionario tomará su puesto.

Fue así como el extranjero, que fungía como novio de la DJ asesinada Valentina Trespalacios y última persona que estuvo con ella antes del crimen, aprovechó para despacharse y exigir mayores garantías para su defensa.

John Poulos dice que en Colombia no se respetan sus derechos

El detenido reclamó porque supuestamente no ha tenido la posibilidad de contar con el abogado que quiere, para lo que importantes empresarios del exterior le estarían ayudando, y por no contar con un intérprete en todo momento para hacer dicho contacto.

“No he tenido en ningún momento la oportunidad de tener un traductor que me ayude a hacer llamadas a diferentes abogados en Bogotá para que me representen. He pedido desde el principio un abogado de confianza, pero no ha sido posible”, manifestó.

Acto seguido se despachó diciendo que no ha contado los derechos de los que le hablaron, los de elegir a la persona que desee para que lo defienda y lanzó su aviso para los extranjeros que quieren visitar el país.

“Quiero advertirles a las personas que vienen a Colombia que los derechos de los que se hablan no son realmente respetados”.

Este miércoles primero de febrero, cuando se reanuden las audiencias, se espera conocer al nuevo representante legal del individuo.

En video, el reclamo de John Poulos (desde el minuto 20:33):